Usa, crescere un figlio “no gender”: la scelta dei genitori del piccolo Zoomer fa discutere

di Sabrina Quartieri

Creare un ambiente domestico dove i vestiti, i colori, gli oggetti, i giochi e le attività non si dividano nelle categorie “per maschi” e “per femmine”. Ancora, usare pronomi neutri quando ci si rivolge ai propri figli. Sono questi alcuni degli accorgimenti che due giovani genitori americani stanno usando per crescere il loro piccolo Zoomer, sottraendolo agli stereotipi di genere. Una creatura venuta al mondo due anni fa in una famiglia che crede nel metodo “gender creative” o “gender open”.Ovvero che ha deciso di non attribuire un'identità sessuale al figlio, facendo sì che sia lui a scoprire con il tempo a quale appartenere. In che modo? Sperimentando la propria individualità senza convenzioni sociali che ledano la sua spontaneità o la limitino.Così almeno la pensano la mamma e il papà di Zoomer, Kyl e Brent Courtney-Myers di Salt Lake City. Spiega la madre a “The Independent”: «È come se in casa fosse esploso un arcobaleno di colori. Vogliamo che nostro figlio conosca tutte le possibilità che ha davanti a sé e siamo convinti che il nostro approccio, così aperto, favorisca anche una sua maggiore propensione alla creatività». La coppia porta avanti questo metodo fin dal concepimento del bimbo, perché Kyl – già quando era una giovane studentessa di Sociologia all’Università dello Utah – sentiva che non avrebbe mai imposto un genere sessuale alla sua prole, «solo una costruzione sociale», per lei. E così, da quando Zoomer è venuto alla luce, con il piccolo non si usano pronomi maschili o femminili, ma solo il neutro “they” (da qui “they-baby”). Ancora, per vestirlo, si acquistano indumenti nei reparti di ambo i sessi e, giochi come i pupazzi, non vengono mai chiamati con i termini “lei” o “lui”.Ma tutti questi accorgimenti, inizialmente, hanno destato qualche incomprensione in famiglia. In particolare, con i nonni di Zoomer, ai quali non era stata rivelata neppure l’anatomia del nipote. Passata la delusione per non aver mai potuto fare un bagnetto al piccolo di casa, anche i genitori della coppia si sono però adeguati alla scelta dei due giovani. Nel frattempo, Zoomer sta già iniziando a riconoscere, nonostante la tenera età, le differenze tra le persone. E chiama “Dada” (papà), gli uomini che vede per strada perché assomigliano a suo padre, e così avviene con le donne, rispetto a sua madre.La coppia quindi si aspetta che il figlio riesca a identificarsi presto in un genere sessuale specifico. «Accadrà forse intorno ai tre o ai quattro anni», racconta la mamma, convinta di aver fatto la scelta giusta. Perché, spiega Kyl: «Nella società esistono i transgender o gli intersessuali. È la nostra cultura a pensare che le persone debbano essere ridotte a una sola alternativa tra due identità».Per questo, oltre a tirare su Zoomer evitando di fare distinzioni o scelte basate sulla sua anatomia, la coppia americana ha deciso di aiutare anche gli altri genitori che la pensano allo stesso modo, creando un blog: RaisingZoomer . Il sito in breve tempo è diventato infatti un punto di riferimento, grazie ai tanti post condivisi sulle esperienze che, giorno dopo giorno, la famiglia Myers si ritrova a vivere. Tra i vari articoli, non mancano i consigli da seguire. Qualche esempio? Mai vestire i propri figli di azzurro o di rosa, affinché appaiano più neutri possibile. Ancora, prima del parto, avvertire il pediatra di non gridare «È maschio!», al momento della nascita. Chiedere alle persone vicine di non usare pronomi di genere quando si rivolgono ai propri bambini. Non attribuire il sesso a chi non ha bisogno di averne, come i personaggi delle favole che si leggono la sera. Infine, per i genitori, dare l’esempio in casa, scambiandosi i ruoli tra chi sta davanti ai fornelli e chi deve tagliare l’erba.