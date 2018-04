Droga "Netflix" al party della scuola, muore a 15 anni sotto gli occhi degli amici

di Emiliana Costa

prende tre pasticche chiamateal party di fine quadrimestre e muore a 15 anni sotto gli occhi increduli dei suoi amici.LEGGI ANCHE ----> L'ultimo bacio di Roxy alla mamma in fin di vita Accade a Devon, nel Regno Unito. Come riporta il sito Metro.co.uk , la ragazza si era appena trasferita dalla vecchia scuola di Devon a Salisbury, nel Wiltshire. E proprio per rivedere i suoi amici, si era data appuntamento al. Poi il dramma.Leah avrebbe presoacquistate da uno spacciatore, poi si sarebbe addormentata su una panchina del Bakers Park. Quando gli amici sono tornati a chiamarla, trovandola immobile, avrebbero chiesto aiuto. L'ambulanza avrebbe perfino sbagliato strada, arrivando in un parco diverso ma con lo stesso nome. In ogni caso per la giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.Il ragazzo che le avrebbe venduto la droga, reo confesso, è stato condannato a tre anni di carcere. La madre di Leah, Sarah Forbear, ha raccontato che la figlia era eccitata all'idea di rivedere i suoi amici: «a, è stato un gesto impulsivo».