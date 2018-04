Netanyahu in panne: «Via i migranti»

di Fabio Nicolucci

In difficoltà politica oramai da tempo, perché flagellato da scandali personali che ne segnano una crescente crisi, la leadership di Benyamin Netanyahu ha subìto in questa ultima settimana due ulteriori colpi. Il primo è stata la risposta troppo muscolare alle dimostrazioni organizzate da Hamas al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Una risposta talmente sproporzionata da indicare nervi assai tesi e con risultati drammatici. Una risposta tale da provocare non solo decine di morti palestinesi ma soprattutto...