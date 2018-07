Schianto con un tir, neonato "strappato" dalla pancia della madre e ritrovato illeso

di Alessia Strinati

Ha un brutto inciquasi al termine della sua, la pancia si apre e la bimba esce dal veicolo rimanendo illesa. Una storia che ha dell'incredibile quella di unache era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto.LEGGI ANCHENei giorni scorsi nei pressi di Cajati, tra San Paolo e Curitiba, nel sud-est del Brasile, una donna ha avuto un terribile incidente. La bimba che portava nella pancia è letteralmente uscita dal suo utero dopo l'impatto e ha fatto un volo per diversi metri sull'erba del ciglio della strada. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, come riporta anche il Sun , non hanno creduto ai loro occhi e hanno tentato in ogni modo di aiutare la neonata.La bimba però, per lo stupore di tutti, era illesa. La madre purtroppo non è riuscita a sopravvivere ma la bambina sta bene anche se è stata portata immediatamente in ospedale e ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale. Al momento dell'incidente la donna, che ancora non è stata identificata visto che viaggiava senza documenti, stava viaggiando a bordo di un tir che ha sbandato andando a finire fuori strada per cause che sono ancora in fase di accertamento. Il camionista è rimasto solamente ferito, ma pare non conoscesse la mamma a cui aveva dato solo un passaggio.