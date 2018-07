Neonata morta in un bosco, 4 mesi dopo genitori arrestati. «L'hanno uccisa, era una seccatura»

di Federica Macagnone

Per i suoi genitori la piccola Pearl (Perla) non valeva niente. Anzi: era una seccatura da eliminare al più presto, come un sacco di spazzatura da gettare al macero. E così, appena nata, con il cordone ombelicale ancora attaccato, l'hanno scaricata e nascosta nel bosco di Heywood a Rochdale, non lontano da Manchester, certi di farla franca. Non avevano fatto i conti con il destino e con la Greater Manchester Police. Il cadavere della piccola fu trovato casualmente da un cane il 4 aprile scorso: da quel momento i poliziotti non hanno smesso un istante di indagare sul caso di quella bambina che per loro, al contrario dei suoi genitori, valeva molto. La battezzarono Pearl: una Perla, appunto, preziosa come la vita di ogni essere umano, che meritava giustizia.



Ci sono voluti quasi quattro mesi, ma alla fine, tra esami del Dna e indagini a tappeto, ce l'hanno fatta e mercoledì mattina sono riusciti a mettere le mani sui genitori di Pearl, un uomo di 48 anni e una donna di 33, i cui nomi non sono stati diffusi. Arrestati per omicidio, i due sono tuttora sotto interrogatorio: sarà difficile per loro, d'ora in poi, guardare negli occhi qualunque essere umano e spiegare in modo decente perché si siano sentiti in diritto di negare un futuro alla bimba che avevano messo al mondo.



«Questa vicenda è stata scioccante per tutti noi - ha detto il sovrintendente investigativo Lewis Hughes, che guida le indagini - Tutti ci siamo sentiti il cuore spezzato, dagli investigatori che hanno lavorato senza sosta ai membri della nostra comunità che sono rimasti sconvolti da questo atto inumano. Per questo non abbiamo mollato mai: Pearl meritava giustizia, la sua vita era preziosa come quella di chiunque di noi. I suoi genitori volevano cancellarla, noi la ricorderemo per sempre».

