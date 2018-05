Usa, sparatoria a Nashville in centro commerciale: «Quattro persone colpite»

Ancora una sparatoria a Nashville, in Tennessee, stavolta in un centro commerciale, l'Opry Mills Mall proprio di fronte alla Sala da concerto Grand Ole Opry considerato il tempio della musica country. Ci sono almeno quattro feriti, uno dei quali gravissimo. Il centro è stato evacuato e le scuole della zona sono in lockdown.

BREAKING: Law enforcement sources say they are responding to a shooting at Nashville's Opry Mills Mall https://t.co/Gta1MjuX5j pic.twitter.com/muIxbz4mxI — CNN (@CNN) 3 maggio 2018

MORE: #Nashville Fire Dept confirms at least one individual is in critical condition following the shooting at #OpryMills https://t.co/y6YplzUCVg https://t.co/E9RxkMVMKH — Sputnik (@SputnikInt) 3 maggio 2018

Solo il 22 aprile scorso Nashville fu teatro di un'altra sparatoria in cui morirono quattro persone e altre quattro rimasero ferite, due delle quali in modo grave. Un bilancio che poteva essere ancora peggiore se James Shaw, un giovane afroamericano, non avesse trovato il coraggio di agguantare il fucile Ak-15 che il killer, Travis Reinking, 29 anni, teneva in mano, e disarmarlo.