Motovedette e fondi ai libici: ricetta vincente anti-scafisti

di Gianandrea Gaiani

Le proposte franco-spagnole contrapposte al “decalogo” presentato da Roma. La sfida nell’Unione per dare una risposta ai flussi migratori illegali continua. Una sfida che non potrà questa volta limitarsi a soluzioni di compromesso prive di credibilità ma dovrà fornire risposte concrete e sostenibili. Requisiti che hanno determinato il deciso no italiano alle proposte di Parigi e Madrid, tese a far sbarcare gli immigrati illegali nel porto più sicuro e più vicino (cioè in Italia...