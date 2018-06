La casa degli orrori, 18enne lasciato morire da mamma, nonna e sorella: il corpo pieno di piaghe

Un ragazzo di 18 anni morto di stenti. Ad "ucciderlo" la mamma, la nonna e la sorella che non si sarebbero prese cura di lui fino a ridurlo uno scheletro, tanto da definire le sue condizioni come quelle di una vittima di un campo di sterminio della Seconda Guerra mondiale. E' successo nello Yorkshire.



Sua madre, Dawn Cranston, 45 anni, la nonna Denise Cranston, 70 anni, e la sorella Abigail Burling, 25 anni, sono accusate di omicidio colposo. Jordan Burling, morì "completamente indifeso" su un materasso gonfiabile.





È morto a causa di malnutrizione, immobilità e piaghe infette da infezione dopo essere stato "abbandonato" per diverse settimane prima della sua morte, si presume. Il suo corpo era pieno di piaghe da decupito.



E nell'orrore si aggiunge altro orrore: mentre la polizia svolgeva ricerche nella stanza di Jordan dopo la sua morte, avrebbe scoperto i resti di un neonato a tempo pieno in uno zaino.



Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA