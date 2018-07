Muore a 16 anni dopo aver preso ecstasy, il post choc della mamma

di Alessia Strinati

La scomparsa di Reece Murphy è un dolore intollerabile per la madre Sarah Lush, che dopo avergli detto addio al figlio ha deciso di fare qualcosa perché giovani vite come quella del suo ragazzo non vengano più stroncate dalla droga.LEGGI ANCHELa mamma ha deciso di condividere le foto del figlio in fin di vita presso il Musgrove Park Hospital di Taunton, nel Somerse. Il 16enne aveva assunto una dose di MDMA, ma poco dopo si è sentito male ed è stato accompanato da un uomo in ospedale: «Reece l'aveva già fatto alcune volte ed era stato bene, quindi pensava che fosse al sicuro, ma nessuno può saperlo», ha dichiarato Sarah al Daily Mail , ma ha voluto anche mettere in guardia gli adolescenti e i genitori dal problema dellla droga.«Il mio cuore è vuoto, vorrei svegliarmi e capire che era solo un incubo. Non posso immaginare la mia vita senza di lui. Non posso evitare di sentire la sua voce o vederlo ridere di nuovo. Al momento è tutto surreale e non sono pronto ad accettarlo», ha ammesso. Poi ha fatto appello a tutti i ragazzi, dicendo loro che possono anche credere sia divertente, ma che la droga non è un gioco e può uccidere.