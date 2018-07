Auto sulla folla a Sochi, un morto e cinque feriti: paura ai Mondiali

Paura e tragedia ai Mondiali di calcio. E per qualche ora si è anche temuto il ritorno dell'incubo terrorismo. Un' auto è finita a tutta velocità su un marciapiede vicino a una fermata dei mezzi pubblici a Sochi uccidendo una persona e ferendone altre cinque. Secondo la polizia - citata da Russia Today - il guidatore si sarebbe addormentato al volante. Un video mostra un' auto nera che si dirige ad alta velocità sul marciapiede travolgendo i passanti per poi finire la sua corsa contro un'altra automobile. Sochi è una delle città russe in cui si giocano i Mondiali di calcio.