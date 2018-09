Molestie sessuali, si è dimesso Leslie Moonves, potente ceo della tv Cbs: sei donne lo accusano. Taglio di 20 milioni dalla liquidazione

Leslie Moonves, uno degli uomini più potenti della tv americana, si è dimesso da ceo della Cbs, travolto dallo scandalo delle molestie sessuali. Il passo indietro di Moonves arriva nel giorno in cui altre sei donne, dalle colonne del New Yorker, hanno denunciato abusi sessuali da parte del top manager.



Moonves era alla guida della Cbs Corporation da 15 anni e dopo la caduta del produttore re di Hollywood Harvey Weinstein è forse la vittima più illustre e potente a cadere sotto i colpi del movimento #metoo. Sono almeno una decina le donne che lo accusano di averle aggredite sessualmente, mentre altre lamentano rappresaglie da parte del top manager per non aver accettato le sue avance. Moonves ha ammesso alcuni degli incontri con le donne che lo accusano ma sempre parlando di rapporti consensuali. Il board della Cbs ha annunciato che l'addio di Moonves ha effetto immediato. Come parte dell'accordo il gruppo ha detto che donerà 20 milioni di dollari a una o più organizzazioni che sostengono l'uguaglianza delle donne sul posto di lavoro. La donazione sarà dedotta dalla liquidazione di Moonves. Liquidazione che il top manager non riceverà fino a che non si saranno concluse tutte le indagini sul suo conto.



Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA