India, la più grande riforma di sempre: cure gratis per mezzo miliardo di persone

LEGGI ANCORA:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via inla più grande riforma sanitaria mai varata al mondo, con una copertura equivalente agli abitanti dell'intera Europa. È l'Ayushmaan Bharat, già ribattezzato, l'ambizioso programma voluto dal premier Narenda Modi che coinvolgerà oltre mezzo miliardo di persone. «È una sfida senza precedenti - ha detto Modi - per le sue dimensioni: i beneficiari saranno numerosi quanto gli abitanti dell'Europa, o come tutta la popolazione di Stati Uniti, Canada e Messico».La copertura tutelerà in tutto il paesesotto la soglia delle povertà: ogni nucleo familiare avrà a disposizione fino al'anno (5800 euro), indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, dal loro sesso e dalla loro età. Il programma rimborserà cure di base in tutti i centri medici, pubblici o privati, coprirà le prestazioni e le spese per le degenze nelle cliniche e negli ospedali, sia pubblici che privati, compresi i costi dei trasferimenti con le ambulanze, dalle abitazioni.Anche le cure alternative alla medicina allopatica, prima tra tutte l'ayurveda, saranno rimborsate. I beneficiari non dovranno registrarsi, chiunque abbia diritto ad essere iscritto riceverà una carta personale, valida in tutto il territorio nazionale, che dovrà mostrare quando si presenterà negli ambulatori o in un ospedale.I commentatori sono unanimi: col tempo, il ModiCare modificherà in meglio lo scenario sanitario del paese; al momento ci sono forti perplessità sull'infimo standard degli ospedali pubblici, che richiedono investimenti strategici per rispondere ai livelli minimi di assistenza: sono pochissimi, dotati di mezzi scarsi, e privi di personale sanitario adeguatamente formato. D'altro canto, l' India, che per il ModiCare ha stanziato 190 milioni di dollari, si trova da anni nelle ultime posizioni mondiali per la salute pubblica: sinora spendeva per la sanità pubblica non più dell'1 per cento del PIL all'anno.Anche l'esistenza di ottime cliniche private, nelle quali i costi sono, ovviamente, altissimi, viene ritenuta un ostacolo, o quantomeno un'arma a doppio taglio, per l'efficiente applicazione del ModiCare: la sanità privata, a cui tutti i beneficiari del programma avranno libero accesso, rischia infatti di prosciugare le risorse stanziate in breve tempo, a fronte di pochi servizi, per quanto eccellenti.Il ModiCare è già stato sottoscritto dalla maggioranza degli stati federali: passo necessario, perché la salute in India è uno dei settori di competenza dei singoli stati, anche se le decisioni strategiche vengono prese dal governo centrale. Il ModiCare non sarà comunque un vero esperimento: è già stato anticipato da esperienze analoghe, sia a livello nazionale, come l'assicurazione sanitaria per tutti i dipendenti pubblici, sia a livello locale, vari stati hanno in vigore, da tempo, piani di assistenza sanitaria per i più svantaggiati.