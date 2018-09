Star di Instagram 22enne uccisa in strada: si batteva per le donne, follower sconvolti

Ultimo aggiornamento: 19:39

Uccisa a 22 anni da un colpo di arma da fuoco. Tara Fares, ragazza irachena eletta Miss Baghdad, influencer, modella e nota attivista per i diritti umani è stata freddata mentre camminava per le vie della sua città. Molto conosciuta su Instagram, dove aveva quasi 3 milioni di follower, era anche stata molto criticata nel suo paese e forse sarebbe stata uccisa proprio per questo motivo.Secondo quanto riporta la stampa locale la 22enne era in auto quando una moto si è avvicinata alla vettura e ha fatto fuoco. Immediatamente Tara è stata portata in ospedale ma le numerose ferite al petto e alla testa non le hanno lasciato scampo e la ragazza è morta poco dopo il suo ricovero. Ora le autorità stanno indagando su cosa possa essere successo, per ora la morte della 22enne resta un mistero.Da anni, nonostante la sua giovane età si batteva per i diritti delle donne irachene, in un paese che considerava ancora troppo conservatore. Migliaia i messaggi di addio da parte dei suoi follower.