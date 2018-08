La ministra di Macròn e quel passato segreto legato a romanzi erotici, che nessuno conosceva

La ministra più amata dai francesi e più vicina al presidenteha, anzi aveva, un segreto che ha gelosamente tenuto nascosto e che ancora oggi si rifiuta di commentare. Parliamo diche è a capo del dicasteri per le Pari opportunità tra donne e uomini, e che è tra gli esponenti più a sinistra del governo e che ha favorito di recente l'adozione del progetto di legge sulle «violenze sessiste e sessuali». Pare proprio che fino a poco tempo fa fosse autrice di romanzi erotici.Il testo del progetto di legge è stato giudicato dall’opposizione «pericoloso», perché, econdo loro, introduce una serie di misure coercitive e liberticide, e per molti creerà un «clima di terrore» tra donne e uomini. Da quando entrerà in vigore anche un fischio per strada nei confronti di una ragazza potrebbe essere preso per una molestia, punibile con una multa che va dai 90 ai 750 euro.Per molti la ministra è "bacchettona", ma il suo passato getta su di lei una luce del tutto nuova. Sotto lo pseudonimo di, ha scritto una serie di libri erotici come “Provate l’amore delle curvy” (2010) “Provate i trombamici» (2012), “Le ragazze perbene non ingoiano” (2014) e “Sesso, menzogne e periferie calde” (2014), tutti usciti per La Musardine. Nel primo esaltava le capacità delle curvy definendole esperte nell'arte della fellatio. Nel secondo invitava le ragazze a fare più sesso. È stato L’Express, un anno fa, a rivelare chi si nascondeva dietro Marie Minelli. La Schiappa non ha mai commentato.