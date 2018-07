Diventa milionaria ma solo per 10 minuti, ragazza restituisce un milione di dollari

di Marta Ferraro

All'inizio l'idea di esserel'ha lusingata, poi la coscienza ha vinto. È quanto accaduto a Ellen Fleming, 26 anni di Boston, che improvvisamente ha visto lievitare il suo conto bancario.Come racconta The Boston Globe , Ellen Fleming, alcuni giorni fa ha ricevuto una telefonata da un consulente finanziario della TD Ameritrade, della quale è cliente, che le annunciava il deposito sul suo conto di ben 1,1 milioni di dollari. Fleming, incredula ha controllato dall'applicazione del cellulare il suo saldo e è rimasta a bocca aperta, nel constatare che realmente era diventata milionaria. «Fantastico! Posso lasciare il lavoro, fare quello che voglio», ha pensato la ragazza.La coscienza della giovane, però, e la consapevolezza delle norme l'ha riportata rapidamente alla realtà, rinunciando al denaro. Fleming ha subito richiamato in banca per comunicare l'errore di trasmissione sul suo conto. Il consulente le ha, così, confermato che il denaro era destinato a un'altra cliente, che ha lo stesso nome e che risiede però in Florida.«Essere milionaria è stato veramente un sogno divenuto realtà, durato solo 10 minuti», ha dichiarato la donna al giornale americano.