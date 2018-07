La Germania rimpatria un tunisino, era una delle ex guardie di Bin Laden

Berlino - Un tunisino definito dai media una delle ex guardie del corpo di Osama bin Laden, e' stato espulso dalla Germania e rispedito in Tunisia. «Posso dire che Sami A. e' stato espulso questa mattina ed e' stato consegnato alle autorita' tunisine», ha annunciato Annegret Korff, portavoce del ministero dell'Interno tedesco. L'uomo era stato arrestato alla fine di giugno. Ieri sera un tribunale della Ruhr aveva ordinato la sospensione del provvedimento per esaminare meglio il caso ma il suo rimpatrio è stato effettuato ugualmente. Secondo un portavoce del tribunale, citato dall'agenzia tedesca Dpa, la Corte ha informato della propria decisione il servizio immigrazione tedesco con un fax inviato in mattinata. L'uomo, 42 anni, era arrivato per la prima volta in Germania nel 1997, era gia' stato rimandato in Tunisia.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA