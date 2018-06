Migranti, Ryan: «Domani voto per stop separazione genitori dai bimbi»

Lo speaker della Camera Paul Ryan ha annunciato che i deputati saranno chiamati a votare domani una legge che mette fine alla separazione dai genitori che entrano illegalmente negli Usa dal confine messicano.



«Noi non pensiamo che dovrebbero essere separati (i bambini dalle famiglie di migranti ndr), punto», ha ribadito lo speaker della Camera Paul Ryan, «domani voteremo un testo che garantisce si possa applicare legge e non si separino le famiglie. In modo da non essere messi davanti alla ridicola scelta fra applicare la legge e tenere le famiglie unite». Ryan ha quindi spiegato che il testo al voto in aula domani può presentare una soluzione anche al nodo dei 'dreamer': «è un buon testo di compromesso», ha detto, ribadendo che «il governo non dovrebbe essere messo nella condizione di scegliere» fra applicare la legge e separare le famiglie.

Mercoledì 20 Giugno 2018



