Migranti, 1000 profughi su diversi barconi: nuovi soccorsi

Sono circa mille i migranti su diverse imbarcazioni nei cui confronti sono in atto delle operazioni di soccorso al largo della Libia. Lo rende noto la Ong spagnola Proactiva Open Arms, la cui nave si trova in zona. «1000 persone alla deriva. Ricominciano i salvataggi», scrive su Twirtter la Ong.



IL RACCONTO

«Alle 12.40 abbiamo risposto alle 7 chiamate della Guardia costiera di Roma rivolte a tutte le navi per il salvataggio in acque internazionali di 1.000 persone alla deriva. Risposta: 'Non abbiamo bisogno del vostro aiutò». È quanto scrive su Twitter la Ong spagnola Proativa Open Arma, la cui nave si trova a 65 miglia da dove è segnalata l'emergenza.



Poco fa, sempre via Twitter, la Ong ha scritto ancora: «circa 1.000 persone alla deriva. MRCC (la Guardia costiera - ndr) Roma lancia un avviso a tutte le imbarcazioni della zona e quando chiediamo istruzioni, ci rispondono: "Non siete necessarI". Se non vogliono barche che vadano in soccorso, cosa vogliono?».



Fonti della Guardia costiera, pur senza replicare alle affermazioni della Ong, sottolineano che a tutte le navi in transito è stata data la stessa indicazione e cioè, come previsto dalle convenzioni internazionali, di rivolgersi alla Guardia costiera libica poiché le imbarcazioni in difficoltà si trovano in acque di ricerca e soccorso della Libia. Le autorità di Tripoli, poi, hanno effettivamente assunto il coordinamento.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA