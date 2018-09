Migranti, l'Onu: serve risposta europea

Ultimo aggiornamento: 19:55

NEW YORK – Si inaugura la Assemblea Generale dell’Onu, lunedì prossimo, e il Segretario generale Antonio Guterres tiene la sua conferenza stampa di apertura. Parla di Corea, Somalia, Etiopia, Afghanistan, Venezuela, Yemen, Palestina. E a un certo punto anche del nostro Paese, e del nostro problema migranti, per il quale invoca «una reazione di solidarietà europea».Dieci giorni fa la nuova direttrice dell’ufficio Diritti Umani dell’Onu, Michelle Bachelet, ha deciso di mandare una squadra in Italia e in Austria per controllare come siano trattati i profughi e se vengano rispettati «alcuni obblighi internazionali sui diritti umani». Oggi dunque i giornalisti gli hanno chiesto Guterres se condivide la preoccupazione che in Italia «stiano prendendo forza forme di razzismo».Guterres però ha assunto una posizione molto più cauta di Bachelet: «L’Italia deve certamente rispettare i suoi obblighi nei confronti dei migranti – ha risposto -. Ma essenzialmente quel che manca è un vasto approccio europeo a questo problema. E io credo che questo sia un tema di cui anche il governo italiano è preoccupato».Guterres ha continuato precisando: «Ovviamente siamo allarmati da ogni manifestazione di razzismo, in Italia come in ogni altro Paese». Ma ha di nuovo riconfermato la sua convinzione che sia necessaria una risposta dell’intero continente europeo e non solo dei Paesi mediterranei: «Ripeto, crediamo che abbiamo bisogno di una reazione europea per affrontare questa sfida, perché se affrontata in solidarietà da tutti i Paesi europei sarà molto meglio, sia per gli Stati membri dell’Unione, che per la gente, per i profughi che soffrono».