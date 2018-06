Migranti, secondo naufragio in meno di 24 ore: 11 morti a largo Tunisia

LEGGI ANCHE

Secondo naufragio in meno di 24 ore: almeno 11migranti sono morti e altri 67 sono stati tratti in salvo - fra cui 69 tunisini - dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata al largo della costa tunisina, ha reso noto l'agenzia Tap citando fonti mediche. Fonti locali avevano reso noto che a bordo dell'imbarcazione viaggiavano 120 persone.La Guardia costiera tunisina prosegue le operazioni di ricerca e soccorso. Alle prime ore di questa mattina un'altra imbarcazione, con a bordo 15 migranti è naufragata al largo della costa della provincia turca di Antalya, Nel Mediterraneo. Nove persone sono morte, fra cui sei bambini, ha reso noto la Guardia costiera turca.Quattro persone, tre uomini e una donna, sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera, una quinta da un peschereccio, e una persona è dispersa. L'imbarcazione è naufragata alle 2.22 di questa mattina, al largo dell'isola di Kekova Geykova.