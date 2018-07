Migranti, naufraga barcone a Cipro: 16 morti, 26 dispersi

Nuovanei mari, stavolta a nord di. Almeno 16sono morti e 26 risultano dispersi neldi un. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, secondo cui altre 101 persone che erano a bordo sono state soccorse.LEGGI ANCHESecondo fonti locali, il barcone trasportava rifugiati siriani. Almeno una delle persone salvate sarebbe in gravi condizioni. In base alle prime ricostruzioni, il naufragio è avvenuto a circa 16 miglia al largo del villaggio costiero di Yeni Erenkoy (Gialousa per i greci), nella parte nordorientale dell'isola controllata di fatto da Ankara. Nell'area sono intervenute squadre di soccorso turche e della Repubblica turca di Cipro del nord, riconosciuta solo da Ankara