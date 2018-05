Libia, MSF denuncia un campo di detenzione con 800 migranti «rinchiusi come bestie»

di Franca Giansoldati

Roma - Medici Senza Frontiere (MSF) torna a puntare l'indice contro la Libia e lancia l'allarme sulle condizioni di 800 migranti rinchiusi come bestie in un centro di detenzione a Zuwara, una cittadina a 100 chilometri a ovest di Tripoli da dove, in passato, partivano tanti scafisti. In questo centro di detenzione visitato da medici di MSF, sono state constatate condizioni disumane. La gente rinchiusa non ha accesso in maniera adeguata a cibo e acqua da più di cinque mesi. Tra i migranti ci sono anche donne e bambini. «La situazione è davvero critica» ha commentato Karline Kleijer responsabile delle emergenze di MSF.



«Invitiamo con forza tutte le agenzie internazionali presenti in Libia, i rappresentanti dei paesi di origine e le autorità libiche a fare tutto il possibile per trovare una soluzione per queste persone entro i prossimi giorni».



Lo scorso primo maggio l'UNHCR ha potuto portare fuori 88 persone che necessitavano con urgenza di protezione internazionale, conducendole in un altro centro di detenzione a Tripoli per essere identificate ed eventualmente trasportate all'estero. Le autorità libiche nel frattempo hanno trasferito altri migranti in diversi centri di detenzione in attesa di ripristinare un equilibrio visto che il centro di Zuwara stava letteralmente scoppiando. Tuttavia la situazione resta tesa e critica e al momento non si intravedono soluzioni.





