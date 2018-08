Migranti, nave militare di Malta soccorre 100 naufraghi, recuperati anche due cadaveri

Un'imbarcazione con 100 persone a bordo è stata soccorsa a 68 miglia a sud di Malta da una nave di pattuglia della Armed Forces of Malta (AFM). Lo rendono noto le stesse forze armate, spiegando che due persone erano già morte quando i soccorritori hanno raggiunto la barca, che stava prendendo acqua e in imminente pericolo di affondare. Dopo l'operazione di salvataggio, ha riferito ai media un portavoce del governo, i migranti dovrebbero essere portati a Malta per sicurezza. L'annuncio è arrivato poco dopo la risposta de La Valletta alle parole del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, secondo cui Malta non avrebbe rispettato i propri impegni riguardo al precedente meccanismo di redistribuzione creato dalle autorità italiane.



« Malta ha sempre partecipato ai meccanismi di solidarietà ed è stato il primo Stato membro dell'Ue a rispettare i propri impegni riguardo al meccanismo di solidarietà della Commissione europea verso Italia e Grecia», si legge in un comunicato pubblicato sull'account Twitter del ministro dell'Interno maltese, Michael Farrugia.



«Italia non sta adempiendo impegni su nave Lifeline sbarcata a Malta» (AdnKronos) - Sottolineando che le autorità maltesi sono già in contatto con quelle italiane per rispettare i propri impegni nel più breve tempo possibile, La Valletta spiega che «tuttavia, le autorità italiane non hanno previsto alcuna procedura tangibile da seguire per Malta». « Malta aderisce sempre alle leggi internazionali e alle convenzioni applicabili», scrive ancora il governo, che accusa l'Italia di non ancora preso in carico i migranti che si era impegnata a ospitare come parte di un meccanismo di ridistribuzione istituito da Malta dopo lo sbarco lo sbarco sull'isola dei profughi della nave Lifeline, il 27 giugno scorso.

