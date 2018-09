Ruolo italiano debole/ I margini più stretti per contare in Libia

di Alessandro Orsini

La situazione in Libia è precipitata ed è molto difficile immaginare che l’Italia possa recuperare le posizioni perdute. Il governo di Tobruk, che si contrappone a quello di Tripoli, sostenuto dall’Italia, è avanzato troppo e non può essere più risospinto. Enzo Moavero Milanesi si è recato a Bengasi per incontrare l’uomo forte di Tobruk, il generale Haftar, il quale ha scritto che gli italiani sono “nemici”, in un tweet di sabato 9 settembre. Queste sono le parole...