Migliori amiche si innamorano dello stesso ragazzo: 17enne uccide la rivale in classe

Erano amiche, pensavano che lo sarebbero state per tutta la vita. Ma quando sulla loro strada è apparso quel ragazzo che piaceva a entrambe, tutto è stato spazzato via dalla tempesta della gelosia che ha fatto calare il gelo tra loro per poi far divampare la rabbia e una follia assassina che è costata la vita a una delle due. Gli agenti che stanno investigando dicono di aver scoperto una serie di messaggi che dimostrano in modo chiaro come le due amiche fossero innamorate dello stesso ragazzo e che tra loro si fossero create fratture insanabili.



La tragedia è avvenuta mercoledì mattina alla Fitzgerald High School di Warren, nel Michigan. La più grande delle due, una 17enne di cui non è stato diffuso il nome, è uscita da casa con un coltello da macellaio e alle 8.30, l'orario d'inizio delle lezioni, ha aggredito in classe l'amica 16enne, Danyna Gibson, sferrandole due coltellate al petto davanti a una ventina di studenti e un insegnante. Un assalto così repentino da prendere tutti in contropiede: solo quando il sangue ha cominciato a scorrere i presenti hanno realizzato cosa era appena accaduto. E mentre il docente divideva le due ragazze e uno studente chiamava la polizia, un funzionario della scuola tentava di rianimare la studentessa ferita.



La ragazza è stata portata subito all'ospedale St. John Macomb-Oakland, ma è stato tutto inutile: dopo un'ora è morta nel corso dell'intervento chirurgico che i medici stavano effettuando per salvarla. Nel frattempo la 17enne è stata arrestata senza opporre alcuna resistenza. In un solo colpo, per un atto di pura follia, una vita si è spenta, l'altra è stata distrutta. "E' una tragedia che si abbatte su due famiglie - dice il comandante della polizia di Warren, Bill Dwyer - Le nostre preghiere vanno ai parenti delle due ragazze".



