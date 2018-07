Svezia, la metro si allaga per la pioggia: i pendolari trasformano la stazione in una piscina

Una stazione ferroviaria nel centro di Uppsala, in Svezia, si è completamente allagata nel fine settimana a causa di una forte tempesta. L'acqua in alcuni punti è salita fino alle ginocchia, ma invece di abbandonare la stazione alcuni residenti hanno avuto un'idea diversa: hanno trasformato le piattaforme del treno in una grande piscina.



Su Instagram, diverse persone hanno pubblicato foto di gente del posto che si rilassa sui gonfiabili, suggerendo che ci possono essere molti usi fantasiosi per gli spazi pubblici - anche quando si allagano. Ovviamente non è passato molto tempo prima che la sicurezza abbia detto ai floater di andarsene.