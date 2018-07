Messico, assalto nel ristorante dei turisti: 5 morti a Cancun

Almeno cinque persone, fra cui due agenti di polizia, sono morte, e molte altre sono rimaste ferite, ieri nella città messicana di Cancun in un attacco di un consistente commando armato ad un...

Paura a New York dove la 5th Avenue è stata temporaneamente chiusa a causa di un allarme poi rientrato per tre pacchi sospetti non è chiaro se all'interno o nei pressi della Trump...