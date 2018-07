Melania Trump fa affari d'oro, fino a un milione per le sue foto pubblicate dai giornali

Washington - Le foto di Melania Trump che sono state pubblicate dai giornali hanno gonfiato il portafoglio della First Lady di una cifra che va dai 100 mila dollari al milione di dollari. Più foto appaiono sui rotocalchi e più lei diventa ricca grazie ad un accordo che è stato fatto con l'agenzia fotografica Getty Images. La cifra esatta non ci conosce anche se i guadagni sono stati messi in evidenza nell’informativa finanziaria del presidente relativa al 2017. Tra i capitoli c'e’ infatti la voce sui soldi percepiti da Melania. Il guadagno va collegato all'accordo firmato con Getty. I ritratti realizzati dal fotografo Regine Mahaux tra il 2010 e il 2016, possono essere utilizzati ma solo per articoli positivi sulla First Lady. Ne’ la Casa Bianca, ne’ l’agenzia fotografica hanno voluto rivelare la cifra esatta, ma secondo una ricerca della Nbc sarebbero decine i media che hanno pagato per usare gli scatti di Mahaux. Soldi che indirettamente sono arrivati nelle tasche della famiglia Trump.

Martedì 3 Luglio 2018



