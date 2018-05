Mrs Ragland con i suoi occhi lucidi è stata la vera pagina del matrimonio

di Concita Borrelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un attimo, e Windsor è andata... Via col vento. Un’aria nordista, democratica, ieri ha spazzato il South che alligna nella Corona inglese. E nel giro di pochi minuti il Regno Unito, come un vecchio colono più che come capo del Commonwealth, si è tinto di pelle scura, compresi gli angeli della St. George’s Chappel. Sono mesi che ci si è attardati sulle origini afro di Mrs Meghan Markle, oggi principessa del Sussex a tutti gli effetti, ma la sua bellezza e il suo incarnato baciato dal sole avevano confuso...