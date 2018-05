Meghan Merkle sarà accompagnata all'altare dal principe Carlo

I Windsor adottano insomma Meghan Markle, "orfana" di quasi tutta la sua famiglia - tra forfait, imbarazzi e guai di salute - al matrimonio di domani con il principe Harry che segna l'ingresso della prima sposa con sangue meticcio nella storia moderna della monarchia britannica.

La scelta di Carlo delude forse le aspettative di chi immaginava una svolta più marcatamente femminista, con un irrituale passaggio di consegne alla madre della sposa: l'istruttrice di yoga Doria Ragland, donna e nera, unica superstite alla cerimonia fra i parenti più stretti di lei dopo le disavventure di Thomas e il mancato invito - causa liti o incompatibilità con l'evento - a fratellastro, sorellastra, cognati e zii vari d'America.



Fibrillazioni che potrebbero aver guastato l'umore della 92enne regina Elisabetta, ma che comunque non dovrebbero guastare la festa. Tanto più che Doria, almeno lei, presentata oggi ufficialmente a Sua Maestà e al principe Filippo (presente anche stavolta, a dispetto dei 96 anni suonati e della recente operazione all'anca) dopo l'incontro di ieri con il futuro consuocero Carlo e con Camilla, sembra aver fatto ottima impressione. Addirittura «incantando» i reali, a dar credito al titolo grondante entusiasmo del Daily Telegraph.

Ora le attese sono tutte per i dettagli dell'evento, dai vestiti, alle decorazioni, alla lista (riservata fino all'ultimo malgrado le anticipazioni ormai sicure su Elton John, le Spice Girls, Serena Williams e molti alti) degli ospiti vip invitati a far ala ai festeggiati, alla dinastia e alla creme della nobiltà del Regno: compresi gli Spencer fratelli di Diana. Lo scenario è pronto, con tanto di carrozze, guardie d'onore in alta uniforme e torta nuziale profumata da 200 limoni di Amalfi. Mentre il clima si preannuncia insolitamente soleggiato e il dispositivo della sicurezza blindata.



L'allerta non ferma del resto l'afflusso di visitatori e curiosi: solo a Windsor ne sono previsti oltre 100.000, senza contare i 2600 circa ammessi nel giardino del castello per il cotè popolare della festa, un po' come i loggionisti a teatro. Le avanguardie sono già schierate con bandiere Union Jack d'ordinanza, ma anche vessilli a stelle strisce in onore della nuova principessa americana.



E con foto e coriandoli colorati, che la polizia ha peraltro proibito di lanciare domani verso il corteo nuziale. I più fortunati stasera hanno potuto vedere Harry, concessosi col fratello maggiore - e testimone - William per una breve assaggio del bagno di folla, mentre Meghan e mamma Doria si mostravano eleganti e felici («mi sento meravigliosamente», ha detto la futura duchessa) di fronte al Cliveden House, l'albergo di lusso nel cuore di Londra in cui trascorrono la notte.



Il secondogenito 33enne di Carlo e Diana non ha risparmiato da parte sua i sorrisi che tanto lo fanno assomigliare alla madre morta giovane, ma non ha risposto a chi gli chiedeva se fosse nervoso. Limitandosi a replicare a un «come va?» con un cenno e poche parole: «Alla grande, grazie».

suo arrivo al lussuoso hotel dove passerà la sua ultima notte da nubile, Meghan Markle indossava un elegante abito blu che i media britannici hanno subito riconosciuto essere un'opera di Roland Mouret da 1.350 sterline. Il designer francese è nella lista degli stilisti che potrebbero aver creato l'abito da sposa per la fidanzata di Harry insieme con Ralph & Russo, Erdem, Alexander McQueen, Burberry e Stella McCartney. C'è anche chi ipotizza un cambio d'abito dopo la cerimonia e ritiene che Mouret possa aver disegnato il vestito per la festa serale.



LA GUIDA AL ROYAL WEDDING

Sarà il principe, padre di, ad accompagnare domanie all'altare. Lo ha reso noto: il principe Carlo porterà all'altare la sposa in assenza del padre, Thomas Markle, che ha recentemente subìto un intervento al cuore. Kensington Palace precisa che sono stati i due sposi a chiederglielo e che il principe di Galles si è dichiarato «lieto» di accettare.Intanto alIl matrimonio si terrà al castello di Windsor nella cappella di San Giorgio, tutto spesato dalla famiglia reale.Sono 600, tutti amici e parenti. Non ci saranno politici, né Theresa May e neanche Donald Trump. Gli altri potranno godersi le nozze dai giardini del Castello o in diretta tv.Dopo la defezione del padre, rimane solo la mamma di Meghan: sarà l'unica a partecipare al matrimonio. Niente fratelli e sorelle che da mesi stanno sparlando della sorella su tutti i giornali di gossip.William sarà il testimone di Harry, Meghan non avrà testimoni. ma due paggetti: George e Charlotte.Per 200 amici si terrà alla Frogmore house nel parco di Windsor.