Meghan Markle e la Regina insieme senza Harry: è la prima uscita pubblica

di Domenico Zurlo

Meghan Markle lontana dal principe Harry. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie tv Suits - ha trascorso l'intera giornata con la Regina Elisabetta, per il suo primo impegno ufficiale senza il marito. Meghan e la Regina sono state nel Cheshire, giunte a Chester a bordo del Royal Train, per l'inaugurazione di un ponte e di un teatro, per poi prendere parte a un pranzo offerto in loro onore nel municipio della città. La prima volta dilontana dal principe. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie tv Suits - ha trascorso l'intera giornata con la Regina Elisabetta, per il suo primo impegno ufficiale senza il marito. Meghan e la Regina sono state nel Cheshire, giunte a Chester a bordo del Royal Train, per l'inaugurazione di un ponte e di un teatro, per poi prendere parte a un pranzo offerto in loro onore nel municipio della città.

Sia la regina sia Meghan sono apparse molto sorridenti e a loro agio. Ad attenderle alla stazione di Runcorn c'erano centinaia di bambini delle scuole locali: migliaia di persone, riporta la Bbc, hanno affollato per ore i luoghi nei quali erano attese la sovrana e Meghan, che per l'occasione indossava un abito color crema di Givenchy: sotto l'occhio attento della 92enne Elisabetta (in ottima forma e che sfoggiava invece un abito verde di Stewart Parvin), la duchessa è stata accolta con un bouquet di fiori da parte di uno dei bambini presenti, mentre le autorità locali le davano il benvenuto per la sua prima visita nel nord dell'Inghilterra.

Meghan Markle, che lo scorso 19 maggio ha sposato il figlio del Principe Carlo e di Lady Diana nel matrimonio dell'anno, ha viaggiato su un treno speciale che ha portato lei ed Elisabetta nel nord-ovest dell'Inghilterra: la giornata era iniziata con una visita a una scuola di Widness, vicino Liverpool, con una performance di bambini in loro onore, per poi scoprire una targa commemorativa per l'apertura del Mersey Gateway Bridge. Infine, la sosta in un museo.



Come evidenzia il Telegraph, l’unico momento di imbarazzo della giornata è arrivato quando Meghan ed Elisabetta si accingevano ad entrare nella Bentley regale, e la duchessa ha avuto un attimo di indecisione:

Vai prima tu

, le ha detto la Regina, togliendole le castagne dal fuoco. Durante la cerimonia di inaugurazione del ponte, le foto immortalano anche Meghan che chiacchiera con Elisabetta facendola addirittura ridere di gusto.

È un ponte magnifico

, avrebbe poi commentato la ex attrice parlando con le autorità locali.

