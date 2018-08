Meghan Markle, il papà rivela: «Ho attaccato il telefono in faccia ad Harry»

Cos’è successo davvero tra Meghan Markle e il padre Thomas, fino ad arrivare al mancato invito al matrimonio della nuova Duchessa di Sussex? A svelarlo è stato proprio oggi, al Mail on Sunday, lo stesso Thomas, suocero da pochi mesi del principe Harry, che ha specificato che nonostante i dissapori tra lui e la figlia, le vuole ancora bene. Secondo quanto racconta il papà, Meghan gli avrebbe chiesto di smettere di parlare con la sorellastra Samantha, dopo che quest’ultima si era lasciata andare ad una serie di commenti controversi su di lei.

Ma per Thomas la richiesta era irricevibile e non se l’è sentita di smettere di parlare ad una delle sue figlie, «perché i padri non possono voltare le spalle ai figli»: peccato che questa decisione abbia portato poi un litigio ancora più grave con Meghan. Samantha, prima del matrimonio, rimproverò alla sorellastra di non aver restituito al padre le migliaia di dollari che aveva speso per la sua istruzione e per l’università: Thomas afferma invece come non abbia mai voluto quei soldi, perché sentiva che aiutare la figlia fosse il suo dovere di genitori. Harry si sposa, ma il suo (presunto) vero padre non c'era.

Thomas, durante una bollente telefonata prima del matrimonio, avrebbe letteralmente chiuso il telefono in faccia a Harry dopo avergli mentito su un servizio su un tabloid: il principe gli aveva chiesto di un presunto accordo con dei paparazzi per un articolo in cui si vedeva Thomas che provava un abito elegante, ma il signor Markle aveva ribattuto negando tutto. Lo stesso Harry sarebbe stato furioso, perché già dall'inizio della sua relazione con la figlia, aveva chiesto all'uomo di evitare a tutti i costi i giornalisti. Da parte sua Meghan si rifiuta di parlare con suo padre e di riappacificarsi: la Duchessa, secondo quanto affermano i media britannici, ha bisogno di tempo per dimenticare le interviste e le dichiarazioni fuori luogo di Thomas Markle prima delle sue nozze. «Meghan vuole bene al papà, non vuole che questo litigio duri a lungo, ma ha bisogno di un po’ di spazio e un po’ di tempo», ha detto una fonte anonima al Sun.