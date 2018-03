Meghan Markle, prima uscita con la regina Elisabetta: e la futura sposa è già in bianco

PLAY FOTO Meghan già in bianco alla prima uscita con la regina

Prima uscita pubblica con la regina Elisabetta per Meghan Markle, l'attrice americana che il 19 maggio diventerà sposa del principe Harry. La famiglia reale si è ritrovata, quasi al completo, alla messa di commemorazione per il Commonwealth's Day presso l'abbazia di Westminster. E i tabloid (ma non solo) si sono scatenati sulle mise di Meghan e Kate. Le pagine di moda del conservatore e paludato Daily Telegraph sottolineano che questa volta l'attrice americana ha scelto un outfit, bianco e blu,

made in Britain

dalla testa ai piedi. E dice che il copricapo indossato, un baschetto bianco disegnato dal leggendario cappellaio britannico Philip Jones, sia un riferimento all'impegno di Meghan per i diritti e l'uguaglianza delle donne. Comunque, soprabito e cappellino bianco hanno rimandato al bianco dei colori nuziali.

D'altronde dello stesso designer sono i baschetti che hanno riempito le passerelle di tutte le collezioni della stilista più femminista del momento, Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior. Mentre continuano le speculazioni sui veri rapporti tra le due future cognate, amiche o rivali, qualcuno ipotizza che alla funzione indossassero persino le stesse scarpe: decolleté di nappa blu. Notizia presto smentita dai più attenti. Erano sì due paia di scarpe molto simili ma Kate, incinta di otto mesi, indossava un paio di Rupert Sanderson (485 sterline) già utilizzate a febbraio del 2016, Meghan dei vertiginosi tacchi a spillo di Manolo Blahnik (450 sterline).