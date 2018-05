Meghan Markle e Harry, countdown per il royal wedding: George e Charlotte paggetti

Per quanto riguarda il viaggio di nozze, sarebbe stato rinviato per partecipare ad un party organizzato dal principe Carlo il 22 maggio a Buckingham Palace. L'evento, rende noto Kensington Palace, riguarda anche le attività di beneficenza in cui è coinvolto il figlio della regina Elisabetta. Harry e Meghan, inoltre, dormiranno in alberghi diversi alla vigilia del royal wedding. «Nella notte che precede il matrimonio, il principe Harry e la signorina Meghan Markle saranno in hotel diversi nell'area di Windsor», si legge in un comunicato di Kensington Palace. Harry e il fratello William, testimone di nozze, dormiranno nel lussuoso Coworth Park. Meghan, con la madre Doria Ragland, sarà nel vicino Cliveden House Hotel. Entrambi gli alberghi hanno reso noto che non è possibile prenotare camere nel weekend.

Mancano tre giorni al matrimonio dell'anno:e il principediranno sì sabato 19 maggio e il popolo (inglese e del web) è su di giri. L'ultima notizia riguarda i royal baby Charlotte e George che saranno ufficialmente paggetti dello zio e della sua sposa. Kensington palace, a tre giorni dalle nozze, conferma che Charlotte, tre anni, sarà una delle damigelle, mentre George, quasi 5, sarà tra i quattro paggetti. I due bimbi avevano già partecipato al matrimonio della zia Pippa Middleton, creando un po' di scompiglio con qualche capriccio. Gli altri paggetti e damigelle saranno figli di famiglie aristocratiche di cui Harry e Meghan sono stati padrino e madrina: la futura sposa ha scelto infatti le sue figliocce Remi e Rylan Litt, 6 e 7 anni, oltre ai tre figli di Jessica Mulroney, una delle sue migliori amiche sposata con un produttore televisivo canadese.Niente da fare, invece, per, padre di Meghan: non sarà lui ad accompagnare la figlia all'altare. Dopo l'imbarazzante gaffe delle foto finte per i paparazzi e l'attacco di cuore, ha fatto sapere di doversi operare, probabilmente per mettere uno stent dove necessario. All'altare la sposa dovrà quindi andare o al braccio del principe Carlo o, più probabilmente, insieme alla madre: l'ultima (e unica) volta in cui era andato in scena un accompagnamento "al femminile" fu nel 1866, quando la Regina Vittoria scortò all’altare la sua terza figlia, la Principessa Helena, in assenza del Principe Alberto morto anni prima.LEGGI ANCHE: Era accaduto solo una volta nella storia reale: ecco cosa vedremo alle nozze di Meghan e Harry LEGGI ANCHE: Meghan Markle, nel suo liceo una festa per celebrare il Royal Wedding con Harry Intanto, a Londra si fanno le prove generali: il matrimonio verrà celebrato al castello di Windsor, e tra gli invitati c'è un tripudio di vip ma anche alcuni grandi assenti. Dovrebbero esserci le Spice Girls, l'attrice Priyanka Chopra, amica della sposa, ed Elton John, amico della principessa Diana che conosce Harry e William fin da piccoli. Invitati anche Barack Obama e consorte, mentre nessun invito è stato inviato a Trump e Melania. Alle nozze, oltre ai 600 invitati ufficiali potranno anche assistere anche 2.600 cittadini comuni, selezionati dalla Corona, che però per il pranzo dovranno "arrangiarsi": il banchetto reale non sarà aperto a tutti. I festeggiamenti dopo il banchetto invece saranno riservati a 200 intimi e si svolgeranno a Frogmore House. Harry e Meghan, ovviamente, non si faranno mancare un tragitto in carrozza: i due sposini saliranno sulla Ascot Landau scoperta con interni bianchi e trainata da quattro cavalli con la quale percorreranno alcune strade di Windsor per salutare i sudditi.Per quanto riguarda l'abito da sposa, il gossip impazza: Meghan Markle avrebbe scelto un vestito firmato Ralph&Russo, marca a lei cara che già firmò l'abito nero sfoggiato per gli scatti del fidanzamento ufficiale. Per ora non ci sono state conferme né smentite, quel che è certo è che conoscendo il look della reale fidanzata possiamo aspettarci un outfit da sposa più "moderno" rispetto all'abito sfoggiato a suo tempo dalla cognata Kate.