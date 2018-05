L'abito semplice di Meghan e quello strascico che ricorda Lady D

L'abito da sposa di Meghan Markle è della stilista britannica Clare Waight Keller che l'anno scorso ha assunto il ruolo di direttore creativo di Givenchy dopo essere stata per anni da Chloè. Una scelta a sorpresa, la Keller non era mai stata citata tra i possibili designer, ma molto 'british'.



L'abito è semplice, con scollo a barchetta e un lunghissimo velo decorato portato da dieci paggetti tra i quali spiccava, in uniforme nera, il principino George.

Clare Waight Keller è una stilista britannica che lo scorso anno è diventata il primo direttore artistico donna della storica casa di moda francese. In una nota ufficiale, la Casa Reale spiega che dopo aver incontrato la stilista all'inizio del 2018, Meghan Markle l'ha scelta per la sua «estetica senza tempo ed elegante, la qualità sartoriale impeccabile e il mood rilassato».



La neo duchessa di Sussex, si legge ancora, «voleva anche sottolineare il successo di un importante talento britannico che è stata il direttore di tre case di moda influenti a livello mondiale: Pringle of Scotland, Chloé e ora Givenchy». Minimalista l'abito «fa riferimento ai codici dell'iconica casa di Givenchy e mette in mostra l'abilità artigianale del suo famoso atelier di alta moda parigino, fondato nel 1952.



Le linee pure del vestito sono il risultato di sei complesse cuciture. Il punto focale del vestito è la scollatura a barca aperta con motivo grafico che incornicia le spalle e sottolinea la vita». Il tessuto è un esclusivo cady di seta a doppio legame. Meghan Markle «ha espresso il desiderio di avere tutti i 53 paesi del Commonwealth con lei nella cerimonia. La stilista ha disegnato un velo che rappresenta la flora distintiva di ogni paese del Commonwealth unito in una spettacolare composizione floreale». Il bordo di fiori è ricamato a mano in fili di seta e organza. Ogni fiore è stato lavorato in tre dimensioni: «le sarte hanno trascorso centinaia di ore a cucire e si sono dovute lavare meticolosamente le mani ogni trenta minuti per mantenere intatti il ​​tulle ei fili».

La camminata con il lungo strascico entrando in chiesa ha ricordato per un attimo il momento in cui Lady D entrò alla cattedrale di St.Paul nel 1981.