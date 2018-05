Meghan e Harry, come da tradizione: dormiranno in hotel diversi la notte prima delle nozze

Il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle dormiranno in alberghi diversi alla vigilia del royal wedding in programma sabato a Windsor. Lo ha reso noto Kensington Palace. «Nella notte che precede il matrimonio, il principe Harry e la signorina Meghan Markle saranno in hotel diversi nell'area di Windsor», si legge nel comunicato. Harry e il fratello William, testimone di nozze, dormiranno nel lussuoso Coworth Park. Meghan, con la madre Doria Ragland, sarà nel vicino Cliveden House Hotel. Entrambi gli alberghi hanno reso noto che non è possibile prenotare camere nel weekend.