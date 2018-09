Usa, Bush e Obama al funerale di McCaine, Trump gioca a golf

Donald Trump gioca a golf mentre George W. Bush e Barack Obama intervengono al funerale del senatore John McCain. Il presidente ha raggiunto il Trump National Golf Club nella Loudoun County, in Virginia. A Washington, nella National Cathedral, hanno preso la parola i due ex presidenti nelle esequie del senatore 81enne deceduto la scorsa settimana.



«Era un uomo d'onore, ha sempre riconosciuto che i suoi avversari erano patrioti ed esseri umani», ha detto Bush, ricordando una frase che McCain pronunciava: «Siamo meglio di questo. L'America è meglio di questo». McCain, ha proseguito Bush, «detestava l'abuso di potere, si schierava dalla parte del più debole» e «giudicava il rispetto degli altri più importante di qualsiasi medaglia».



«Il presidente Bush ed io siamo tra i pochi fortunati che sono stati impegnati in una competizione con John ai più alti livelli della politica. Ci ha reso presidenti migliori, così come ha reso migliore il Senato e migliore il paese», ha detto Obama aprendo il suo elogio. «Cosa c'è di meglio, per farsi l'ultima risata, che avere George e me qui a parlare bene di lui davanti alla nazione?», ha detto Obama, confessando di essere rimasto «sorpreso» quando il senatore, gravemente malato, gli ha chiesto di pronunciare l'elogio funebre.

