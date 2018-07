May indebolita, sponda Usa a Johnson

di Cristina Marconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La tempesta sembra passata, almeno per ora, e la premier britannica Theresa May ha raggiunto l'obiettivo della prima riunione del suo nuovo governo dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis e del ministro degli Esteri Boris Johnson, incassando il sostegno di molti membri del suo partito e qualche rassicurazione sul fatto che di sfide alla leadership all'orizzonte non ce ne sono. «Riunione dei ministri produttiva questa mattina, per preparare una settimana impegnativa», ha twittato la May cercando di dare...