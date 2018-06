Proposta di matrimonio in mezzo ai coccodrilli, il "sì" è da brividi

Una proposta che non si poteva proprio rifiutare. Michael Beltrami, un 33enne di Melbourne (Australia), ha scelto una location a dir poco insolita per chiedere alla fidanzata Katie Johnston di sposarlo. Nello specifico, la fatidica domanda è stata fatta sott'acqua in mezzo a due enormi coccodrilli.«I coccodrilli sono il nostro animale preferito - ha spiegato Beltrami - e credo Katie si aspettasse da me una location insolita, anche se era un po' sotto choc». I due fidanzati erano protetti da una "campana" di vetro mentre i coccodrilli nuotavano liberi intorno a loro.Un solo momento di panico per Michael: non per le bestie feroci, bensì perchè ha rischiato di perdere l'anello che aveva legato nel taschino del costume. Per fortuna è riuscito a recuperarlo in tempo per chiedere la mano alla sua amata. E ora resta da vedere quale sarà la location del matrimonio.