L'elicottero della sposa si schianta al suolo. Lei resta illesa e arriva all'altare in tempo

Una tragedia sfiorata, ma evidentemente quel matrimonio "s'aveva da fare": quello che è accaduto ad una sposa inè qualcosa di assolutamente incredibile. La donna, infatti, voleva a tutti i costi raggiungere la location del suo matrimonio in, ma il mezzo ha perso quota e si èa terra prima dell'arrivo. La sorte, però, ha assistito lae le altre persone che erano con lei a bordo dell'elicottero: dopo lo schianto, infatti, ci sono stati solo tre feriti e la donna è rimasta miracolosamente. È accaduto a, nello stato diIl miracolo prima del matrimonio ha consentito così alla donna di raggiungere l'altare sana e salva. Sul luogo dell'incidente, per qualche ora, sono rimasti idell'elicottero, mentre i vigili del fuoco sopraggiungevano per spegnere le fiamme. La sposa, nel frattempo, riusciva a vivere il giorno più bello della propria vita che invece poteva rappresentare una tragedia immane. Lo riporta il portale brasiliano Globo In questo caso, la donna è stata fortunata. Sempre in Brasile, infatti, nelunache voleva arrivare all'altare in elicottero rimaseche, in quell'occasione, non vide superstiti: a morire, oltre alla donna, anche il fratello, la fotografa del matrimonio e il pilota del velivolo.