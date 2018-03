Mariam uccisa dalle bulle, il papà: «Ho paura per i miei figli»

di Raffaella Troili

Quattro ragazze sono indagate per la morte di Mariam Moustafa, la giovane italiana vissuta a Ostia fino a quattro anni fa e pestata a morte da un branco di bulle a Nottingham il 20 febbraio scorso. Una di loro, Teesha, sarebbe agli arresti domiciliari le altre libere in attesa del processo. Altre due avrebbero solo partecipato con parole offensive all'aggressione iniziata in Parliament street e continuata sul bus a due piani su cui si era rifugiata Mariam. «Ti ammazzo bastarda, non abbiamo ancora finito». Una violenza ripresa...