Mamma malata terminale di cancro scrive un libro per il figlio di 2 anni: «Voglio che si ricordi di me»

di Alessia Strinati

Ha provato con tutte le sue forze a combattere contro ilche l'ha colpita, ma a Rachael Bland, 40 anni, presentatrice della Bbc, è arrivata la notizia che nessuno vorrebbe sentirsi dare. Il suo tumore è alloe non le resta molto da vivere, così l'ultimo pensiero è andato a suoa cui ha deciso di lasciare una particolare eredità.LEGGI ANCHE Chiara, malata di cancro, si sposa in ospedale. «È morta col velo ancora sulla testa»​ La donna ha deciso di scrivere un libro per lui, "For Fred". Ha iniziato a farlo quando nel 2016 ha ricevuto la terribile diagnosi e ha voluto racchiudere se stessa in quelle pagine, così che quando non ci sarà più il suo bambino potrà ricordarsi sempre di lei. «Si trova in un'età in cui non ricorderà molto di me, voglio solo raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro», ha spiegato la giornalista che ora è in cerca di qualcuno che le pubblichi lo scritto.Nel libro oltre alle memorie la donna dà al figlio diversi consigli su come essere felice, fare carriera, cerca di anticipare in quelle pagine i problemi contro i quali il suo bambino si scontrerà prima o poi nel corso della sua crescita e maturazione. Ma non è certo un libro triste, o troppo serio, la stessa Bland infatti scrive: «Ridere fa bene alla tua stessa anima, spero che tu rida tanto in futuro come ora».