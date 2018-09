Anziana maltrattata e immobilizzata in casa di riposo, infermiere assolte: «Non sono abusi»

Ultimo aggiornamento: 15:31

Picchiata,e costretta a stare a letto. Questo è ciò che unaè stata costretta a subire dalle infermiere dellain cui si trovava ricoverata a causa della sua. La donna non poteva stare in casa sola, così i familiari l'hanno portata in una struttura dove qualcuno potesse prendersi cura di lei.LEGGI ANCHEPeccato però che le cose siano andate diversamente e quel che è peggio è che le donne, accusate di maltrattamenti, sono state tutte scagionate e ritenute non colpevoli dal giudice. Come riporta Metro, Jean Robins, di Perth, è stata filmata mentre viene costretta a stare a letto da due donne, viene presa per la testa, messa di forza in posizione supina e trattata con poca cura. Le immagini sono state immortalate dal nipote della donna, insospettitosi dopo che la Jean si era rotta una gamba.La nonnina cerca di opporsi e ha la faccia chiaramente sofferente. Tutte prove sufficienti per far scattare una denuncia, che ha dato il via a delle indagini e al processo. Il giudice però ha stabilito che l'operato delle infermiere non era contro la legge. Gli abusi subiti dalla donna non sarebbero stati tali. La patologia da cui è affetta la porta ad essere poco collaborativa e a non seguire le indicazioni datele per il suo bene, quindi metodi più decisi, secondo il magistrato, sono giustificabili.