Maltempo flagella la Gran Bretagna, un morto e centinaia di case inondate

Un morto e centinaia di persone evacuate dalle loro case in alcune aree della Gran Bretagna, soprattutto nelle West Midlands inglesi, da temporali e scrosci di pioggia torrenziali abbattutisi nelle scorse sullo sfondo di un clima insolitamente estivo per la stagione. La vittima è un ottantenne, travolto dalle acque mentre si trovava a bordo di un veicolo a Walsall, nel Northamptonshire.



Le precipitazioni non hanno risparmiato danni e disagi a Birmingham, dove in un'ora è caduta l'acqua che di solito cade in un mese, rendendo strade, abitazioni ed esercizi commerciali inagibili. Ma hanno investito anche altre aree di Inghilterra e Galles, come conferma il Met Office, l'ufficio meteorologico nazionale, dopo che la stessa Londra era stata investita nelle prime ore di domenica da ben 15.000 fulmini. Il caldo, comunque, continua. E dopo le piogge le temperature sono tornare a salire, fino a 29 gradi: record assoluto di fine maggio nel Regno.

Luned├Č 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



