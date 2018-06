Bambina di 6 anni salva la madre con le manovre di pronto soccorso imparate a scuola

, di 48 anni, stava pulendo la sua casa nel quartiere londinese diquando è svenuta ed è entrata in coma perchè diabetica. Con lei in casa c'era solo sua figlia di sei anni,, che ha cominciato a chiamarla senza ricevere nessun segno di vita in cambio. In quel momento diniente ha impedito alla piccola di chiamare il, il 118 inglese, e seguire ledell'operatore.La bambina qualche giorno prima aveva seguito ail corso die conscia deldella madre sapeva che risvegliarla da quel sonno non sarebbe stata una cosa facile., l'operatore che l'ha risposta al telefono, si è trovato davanti unache ha dato spiegazioni e descrizionisull'accaduto: “Ha seguito le mie indicazioni meglio di quanto facciano alcuni adulti. Sua madre le aveva insegnato tutto, quindi sapeva esattamente cosa fare. È rimasta calma e mi ha tenuto aggiornato su tutto ciò che stava accadendo”.Dopo aver chiamato iquesti sono arrivati in pochissimi minuti e Zahia una volta sveglia ha dichiarato: “Se Malak non fosse stata lì con me, non ce l'avrei fatta. Ho una figlia fantastica”. Laha premiato la bambina pubblicando la registrazione della telefonata sul sito e con un riconoscimento speciale anche se di speciale pernon c'è nulla “perchè ho solo salvato la mia mamma”, ha detto dopo la premiazione.