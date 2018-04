Macron a Trump: «No all'isolazionismo». E sul clima avverte: non esiste un pianeta B

«Non c'è un pianeta B». Questo l'appello del presidente francese Emanuel Macron che parlando al Congresso degli Stati Uniti difende la lotta ai cambiamenti climatici. «Abbiamo l'obbligo di dare ai nostri figli un pianeta vivibile. Sono sicuro che un giorno gli Stati Uniti torneranno a far parte dell'accordo di Parigi», ha aggiunto suscitando gli applausi e l'entusiasmo dei democratici in aula.



«Lavoriamo insieme per rendere il nostro pianeta di nuovo grande e creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità mentre salvaguardiamo la nostra terra», ha proseguito Macron, parafrasando lo slogan elettorale di Trump ("make America great again") e dicendosi certo che un giorno gli Usa torneranno nell'accordo di Parigi sul clima da cui gli Stati Uniti sono usciti.



Gli Usa devono essere coinvolti in un «forte multilateralismo», ha quindi sostenuto il presidente francese. «L'unica opzione è rafforzare la nostra cooperazione», ha sottolineato. «Possiamo costruire un nuovo ordine globale con un nuovo multilateralismo», ha aggiunto, «questo forte multilateralismo non metterà in ombra le nostre identità nazionali, è esattamente il contrario».



No alle guerre commerciali, ha poi avvertito Macron, sostenendo che «abbiamo bisogno di un commercio libero ed equo» e che le dispute si possono risolvere attraverso il Wto. Le guerre commerciali, ha aggiunto, distruggono posti di lavoro e a pagare è la middle class.



«Non possiamo uscire dall'accordo nucleare con l'Iran senza avere qualcosa di più concreto», ha poi proseguito Macron, rilanciando la necessità però di «lavorare a un accordo più completo di cui ho parlato con il presidente Trump» e che «affronti i »legittimi timori« legati all'attività nucleare iraniana a lungo termine, ai suoi missilisti balistici e alla sua influenza nella regione.





