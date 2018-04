Siria, il G7 unito: «Risposta alla Siria era necessaria». Discorso di Macron al Parlamento europeo

I leader del G7 «sono uniti nel condannare, nei termini più forti possibili, l'uso delle armi chimiche in Siria», danno il loro «pieno sostegno a tutti gli sforzi fatti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia per distruggere la capacità del regime di Assad di usare armi chimiche» e «restano impegnati per una soluzione diplomatica in Siria». È quanto si legge in una nota sottoscritta dai capi di Stato e di governo di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Ue.



La risposta di Stati Uniti, Regno Unito e Francia dopo l'attacco del 7 aprile scorso a Duma, anche per scongiurare «ogni uso futuro» di armi chimiche, «è stata limitata, proporzionata e necessaria e presa solo dopo che è stata esaurita ogni possibile opzione diplomatica», si legge nella nota del G7. Che ricorda come «l'uso di armi chimiche rappresenti una minaccia alla pace internazionale ed alla sicurezza». «Condanniamo questa strategia deliberata di terrorizzare la popolazione - continuano i leader del G7 - Siamo uniti contro l'impunità di coloro che sviluppano o usano queste armi in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, in ogni circostanza». «Restiamo impegnati - conclude la nota - ad una soluzione diplomatica del conflitto in Siria. Apprezziamo e sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per una transizione politica inclusiva e credibile sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del Comunicato di Ginevra».



«Tutto lascia pensare» che la Siria non sia più in grado di produrre armi chimiche, ma se dovesse usarle un'altra volta Francia e alleati non esiterebbero a colpire di nuovo: lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervistato da France Info. «È chiaro per Assad che nel caso in cui dovesse oltrepassare nuovamente la linea rossa, la risposta sarebbe chiaramente identica», ha dichiarato il capo del Quai d'Orsay, aggiungendo: «Il tema è l'arma chimica. Non abbiamo dichiarato la guerra ad Assad o ai suoi alleati. Abbiamo semplicemente fatto in modo che l'arma chimica non venga più usata »

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA