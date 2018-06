Londra, Sherlock Holmes salva dalla rapina un impiegato di Deliveroo

Una macchina Uber, un fattorino di Deliveroo e Sherlock Holmes. Questi gli ingredienti dell'ultimo fatto di cronaca accaduto a Londra. Protagonista assoluto il popolare attore britannico Benedict Cumberbatch, conosciuto perché star della serie tv sull'investigatore più famoso del mondo.



Il 41enne ha sventato una rapina intervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo da 4 teppisti proprio a due passi da Baker Street, l'indirizzo della residenza londinese di Sherlock Holmes. In base a quanto riferiscono i media britannici, l'attore si trovava su una macchina Uber con la moglie, Sophie Hunter, quando è sceso dall'auto senza esitazione per soccorrere l'uomo.



Alcuni testimoni affermano di aver sentito Cumberbatch urlare «Lasciatelo stare» agli aggressori prima di intervenire personalmente quando si è reso conto che la gang non mollava la presa. I 4 hanno cercato di colpirlo, ma l'attore si è difeso e a quel punto, dopo aver capito che si trattava proprio di Sherlock Holmes, la gang è fuggita. Intervistato dal Sun sul suo gesto da eroe, l'attore ha risposto: «Non avevo scelta, dovevo intervenire».

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



