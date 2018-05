Londra, ragazza di 20 anni ustionata con l'acido: allarme gang

Una giovane donna è stata ustionata con dell'acido in un'aggressione dai contorni non ancora chiariti avvenuta oggi a Londra, nel quartiere meridionale di Brixton. La vittima è stata portata in ospedale e le sue condizioni non sembrano gravi, ma non è chiaro se le ferite siano destinate a lasciare tracce.



L'episodio è avvenuto a poche ore di distanza da una zuffa fra due bande giovanili nella zona di Hackney, a est della capitale britannica, durante la quale è stata pure lanciata un'imprecisata sostanza tossica, con un bilancio di tre persone leggermente ferite.



L'uso di acido come arma, in particolare da parte di baby gang, è stato denunciato come un fenomeno sempre meno infrequente negli ultimi anni nelle periferie londinesi, parallelamente all'aumento della diffusione di coltelli e armi da fuoco sfociate in particolare in questi mesi in un'impennata di omicidi e violenze.

