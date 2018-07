Londra in crisi/Come è dura lasciare l’Ue, la Brexit ce lo insegna

di Romano Prodi

Il popolo inglese, nonostante la sua plurisecolare esperienza democratica, non si era forse mai trovato di fronte ad un problema così complesso di applicazione della democrazia come la Brexit. Nel giugno di due anni fa il referendum popolare ha deciso l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea con la ferma convinzione che gli adempimenti per mettere in pratica il divorzio sarebbero stati rapidi e semplici. E molti pensavano che, al massimo, gli ostacoli al negoziato sarebbero arrivati da un’Europa divisa e non...